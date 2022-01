Si va verso l'obbligo del vaccino per gli over 50. Scuola e smart working: la bozza del nuovo decreto

L'obbligo del vaccino potrebbe arrivare, ma solo per gli over 50. E' questo l'orientamento che sarebbe emerso nella cabina di regia che si è riunita nel pomeriggio in vista del Cdm chiamato a varare nuove misure - atteso un nuovo decreto - per fronteggiare l'incalzare dell'onda di contagi provocati dalla variante Omicron.

La proposta di Mario Draghi

Super Green pass per gli over 50 sul posto di lavoro. Ma chi è senza occupazione, superata la soglia dei 50, dovrà comunque vaccinarsi o essere guarito dal Covid: dunque, se no vax e disoccupato non la farà comunque franca. La proposta, caldeggiata da Mario Draghi in cabina di regia - riferiscono all'Adnkronos fonti presenti all'incontro - è arrivata alla luce delle riflessioni dei tecnici del Cts, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, presenti alla riunione. Sarebbero proprio gli over 50, il ragionamento, quelli più a rischio di finire in ospedale per via del Covid. E all'esponente del M5S, Fabiana Dadone, che invitava a non intervenire con un obbligo, il presidente del Consiglio avrebbe spiegato che la fascia over 50 «è quella più vulnerabile dai dati a nostra disposizione, dunque bisogna intervenire per evitare il peso sugli ospedali», e non mandare in affanno il Sistema sanitario nazionale.

Le reazioni politiche

Il senatore del Pd Dario Stefano interviene sull'obbligo vaccinale chiedendo che si esteso a tutti e non per fasce d'età: «Gli stessi che erano contro il super green pass, proponevano l'obbligo vaccinale. Adesso che il GOVERNO propone l'obbligo, chiedono di limitarlo a una fascia d'età. Basta furbizie a scopo elettorale. Va deciso subito l'obbligo vaccinale per tutti».

Gli stessi che erano contro il #supergreenpass proponevano #obbligovaccinale. Adesso che il Governo propone l’obbligo chiedono di limitarlo ad una fascia d'età. Basta furbizie a scopo elettorale. Va deciso subito #obbligovaccinale per tutti. #Covid_19 — Dario Stefàno (@DarioStefano) January 5, 2022

I temi affrontati nell'incontro Stato-Regioni

Fra i temi chiave, il protocollo per la scuola e la gestione delle quarantene, l'obbligo vaccinale e a quali categorie o fasce d'età allargarlo, e l'ipotesi allargamento del super pass a tutti i lavoratori. Altro dossier importante la circolare per lo smart working nella Pubblica amministrazione.

Super green pass

A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto 50 anni per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Lo prevede la bozza del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri.

Nella bozza di decreto legge Covid si prevede che fino al 31 marzo 2022 servirà il Super Green pass per accedere ai «servizi alla persona» come il parrucchiere ma anche per «pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona». L'obbligo di Super pass per i servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall'obbligo.

Non si esludono, secondo indiscrezioni, altre limitazioni per gli accessi ai palazzetti dello sport, agli stadi.

Lo smart working

Il nuovo decreto potrebbe agevolare il passaggio allo smart working il più possibile a partire dal settore pubblici, senza esludere il privato a cui si chide una riflessione sull'opportunità di agevolare il lavoro smart.

Il nodo scuola

La proposta del Governo sulle misure per le quarantene, in vista del ritorno in classe a gennaio prevede - si legge sempre nella bozza del decreto - che alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2.

Intanto il Commissario per l'Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio 2022 riguardo all'esecuzione dei test rapidi gratis, per l'attività di tracciamento dei contagi Covid sulla popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza.