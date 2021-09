Vaccino, chi e perché è indeciso: in uno studio della Cattolica l'analisi degli esitanti

Perché ci sono persone che ancora non sono convinte dell'efficacia del vaccino? I pilastri su cui si fonda l'esitazione vaccinale sono essenzialmente quattro: il tempo, la consapevolezza, la personalizzazione e la fiducia. A metterli a fuoco, uno studio pubblicato su Eclinical Medicine del gruppo The Lancet, frutto della collaborazione tra Università Cattolica, New York Medical College, Università di Belgrado e di Verona. Lo studio è firmato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati