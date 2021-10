Vaccino Covid, Biontech annuncia una nuova formulazione aggiornata: «Serve per proteggere dalle varianti»

Il vaccino anti Covid ha bisogno di un aggiornamento, di una nuova formulazione che potrebbe essere necessaria già il prossimo anno per proteggere dalle varianti del virus. Lo afferma l'amministratore delegato di BioNTech, Ugur Sahin, in un'intervista al Financial Times. BionNTech è l'azienda di biotecnologia che ha sviluppato insieme a Pfizer uno degli attuali vaccini anti Covid disponbili per proteggersi dall'infezione da Sars-Cov-2. Quest'anno un vaccino differente «non è necessario. Ma per la metà del prossimo anno la situazione potrebbe essere differente», dice Sahin, spiegando che con il passare del tempo potrebbero emergere mutazioni in grado di evadere le difese immunitarie del corpo.

Le varianti attualmente in circolazione, quali Delta, sono più contagiose ma non abbastanza diverse da mettere a rischio l'efficacia degli attuali vaccini, aggiunge. La terza dose - osserva - è in grado di affrontare la varianti ma il virus si svilupperà con mutazioni in grado di sfuggire alla difesa immunitaria del vaccino richiedendo una versione aggiornate per rispondervi.

Che la ricerca scientifica abbia macinato progressi importantissimi per combattere questa pandemia lo ricorda anche l'immunologo americano Anthony Fauci che ha commentato la notizia di un nuovo farmaco sviluppato da Merck: la pillola antivirale che ha mostrato di ridurre del 50% i ricoveri di pazienti affetti da Covid-19.

«Gli Stati Uniti stanno voltando pagina rispetto al più recente balzo di casi di Covid», ha detto l'immunologo americano consulente scientifico della Casa Bianca, in un'intervista a Cnn. Nell'intervista Fauci definisce «impressionanti» i risultati della pillola anti-Covid di Merck.