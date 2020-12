Vaccino Covid Italia, il piano: da gennaio a dicembre 2021 ecco tutti i vaccinati (categoria per categoria)

La battaglia al Covid è iniziata, è partita ieri la campagna vaccinale in Europa per fermare i contagi. Ma la guerra è ancora molto lunga: le fasi delle vaccinazioni da rispettare sono infatti scadenzate dai limiti di età dei pazienti e livelli di rischio sulla popolazione. I primi a vaccinarsi saranno gli operatori sanitari e le persone più anziane. In altre parole, le categorie più a rischio, poi si andrà avanti per raggiungere l'intera popolazione ma ci sarà bisogno di almeno un anno per raggiungere davvero tutti. Nel frattempo però, secondo le aspettative, i risultati si vedranno mano a mano sulla curva dei contagi perché, vaccinandosi, ne resteranno fuori le fasce più a rischio.

I vaccinati mese per mese

GENNAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni

FEBBRAIO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni

MARZO: medici, infermieri, operatori sociosanitari, degenti nelle Rsa e ultra80enni

APRILE: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60

MAGGIO: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60

GIUGNO: pazienti con patologie croniche a rischio e immunodeficienza, personale scolastico a rischio e over60

LUGLIO: completamento del personale scolastico, persone con patologie croniche a medio rischio, lavoratori delle forze dell'ordine

AGOSTO: completamento del personale scolastico, persone con patologie croniche a medio rischio, lavoratori delle forze dell'ordine

SETTEMBRE: completamento del personale scolastico, persone con patologie croniche a medio rischio, lavoratori delle forze dell'ordine

OTTOBRE: completamento della copertura vaccinale sul resto della popolazione senza vincoli di età né di condizioni di salute

NOVEMBRE: completamento della copertura vaccinale sul resto della popolazione senza vincoli di età né di condizioni di salute

DICEMBRE: completamento della copertura vaccinale sul resto della popolazione senza vincoli di età né di condizioni di salute

