Torino, vigili al nido bloccano una bimba non vaccinata

Vigili urbani all'asilo nido per impedire l'ingresso a una bambina di tre anni non vaccinata. È accaduto a Torre Pellice, nel torinese, dove, come raccontano le cronache locali, al rientro dalle vacanze di Pasqua, i genitori e la piccola hanno trovato ad aspettarli davanti alla porta della scuola due uomini della municipale. Si tratta del primo caso di applicazione della legge Lorenzin. La famiglia era stata avvisata per raccomandata che la piccola non avrebbe potuto frequentare l' asilo ma i genitori si sono presentati ugualmente. Per il sindaco di Torre Pellice Marco Cogno il provvedimento era inevitabile, ma, ha assicurato, la bimba potrà ovviamente rientrare in classe se la famiglia adempierà alla normativa.

