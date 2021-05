Vaccini, Figliuolo: «In arrivo entro la settimana altre 8,5 milioni di dosi»

Inizia oggi l'ultima fase dell'approvvigionamento di vaccini previsto per il mese di maggio, con l'arrivo nei prossimi giorni di complessivi 8,5 milioni di dosi circa, che porteranno il totale mensile a 17 milioni. Il quantitativo complessivo è in linea con le previsioni degli approvvigionamenti da parte delle case farmaceutiche che producono i quattro vaccini attualmente impiegati nella campagna vaccinale: Pfizer, Moderna, Vaxzevria e Janssen. E' quanto fa sapere la struttura commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Vaccini in farmacia, caos e niente accordo ARGENTINA Morta a 22 anni di Covid dopo ore di attesa per il ricovero: la madre... LE NOVITA' Vaccino ai dodicenni, hub nelle scuole. Il Lazio parte con i pediatri COVID Vaccino, un algoritmo per stanare gli over 60 non immunizzati. Pass...

Vaccini, per fragili e caregiver oltre 101mila somministrazioni. A rilento le dosi per i sessantenni

Come di consueto, le dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite direttamente alle strutture sanitarie designate dalle Regioni e Province autonome, mentre le restanti linee raggiungeranno l'hub nazionale vaccini della Difesa, all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare per poi essere consegnate con vettori della Difesa e di Poste Italiane (Sda), con la scorta fornita da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Vaccini Lazio, ecco come spostare la data della seconda dose