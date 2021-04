Vaccini, dall'agenzia della sanità Ue il via libera agli immunizzati: «Abbracci senza mascherina»

Tutti vaccinati? Allora si può fare a meno della mascherina e pure del distanziamento fisico. Mentre la politica battaglia su riaperture e coprifuoco, c'è chi, nella comunità scientifica, indica già la luce in fondo al tunnel (e dà pure qualche consiglio pratico aspettando l'estate). È il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), agenzia dell'Ue con sede in Svezia, che da qualche mese al pallottoliere che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati