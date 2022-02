Guerra Russia Ucraina, Draghi: «Sono i giorni più bui della storia europea. Zelensky nascosto, ci ha detto "non ha più tempo"»

«L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione ucraina: il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo - di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane - sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della storia europea. Si registrano lunghe file di auto in uscita da Kiev e da altre città ucraine, soprattutto verso il confine con l'Ue». Lo dice il premier Mario Draghi nell'informativa alla Camera sul conflitto Russia-Ucraina.

Il grido d'aiuto di Zelensky

«Stamattina il presidente ucraino Zelensky mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9,30 ma non è stato possibile perchè non era più disponibile», ha rivelato Draghi. «Ieri sera al Consiglio Ue straordinario ha preso parte anche Zelensky: è stato un momento drammatico. È nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che lui e l'Ucraina non hanno più tempo, che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze russe. Èstato veramente un momento drammatico».

Le sanzioni

«Per quanto riguarda le sanzioni, l'Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea, primi tra tutti Francia e Germania. Le misure sono state coordinate insieme ai nostri partner del G7, con i quali condividiamo pienamente strategia e obiettivi». Ma bisogna fare attenzione all'impatto delle suddette sanzioni sull'economia italiana, ha precisato. «Le sanzioni che abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro, ci impongono di considerare con grande attenzione l'impatto sulla nostra economia», ha aggiunto Draghi.

