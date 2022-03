Ucraina, diretta. Paracadutisti russi atterrano a Kharkiv: «Attaccato anche un ospedale»

Ucraina, i paracadutisti delle truppe aviotrasportate russe sono atterrati a Kharkiv mentre nel sesto giorno di guerra piovono ancora missili e bombe, La seconda città del Paese, con 1,4 milioni di abitanti, è stata presa d'assalto verso le 3 locali (le 2 italiane): lancio seguito da scontri a fuoco sostenuti con le truppe ucraine a difesa della città. Pesante il bilancio delle vittime: sono almeno 21 le persone rimaste uccise e 112 ferite, ha detto il sindaco Oleh Sinehubov sulla sua pagina Facebook. E Mosca continua ad alzare i toni della minaccia: «L'offensiva andrà avanti fino al raggiungimento degli obiettivi». Il convoglio di blindati di oltre 60 km prosegue la sua marcia su Kiev, dove un razzo ha colpito la Torre tv provocando 5 morti. Nel mirino anche la cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio Unesco. Sale il bilancio complessivo delle vittime: sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini. Ma secondo un portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più.

A Kharkiv, intanto, le immagini mostrano un massacro al centro della città, con decine le vittime. Attaccato anche un monumento al memoriale di Babi Yar che ricorda lo sterminio di 30 mila ebrei da parte dei nazisti.

Le forze armate russe hanno lanciato un missile contro un condominio nei pressi dell'ospedale di Zhytomyr Pavlusenko. Lo rivela il Kiev Independent, aggiungendo che due persone sono state uccise e tre sono invece rimaste ferite. Secondo quanto riferito dal consigliere del ministro dell'interno Anton Gerashchenko, il missile era diretto alla base militare di Zhytomyr, a poco più di 100 chilometri ad ovest di Kiev.

Le città meridionali ucraine di Kherson e Mariupol sono adesso probabilmente circondate dalle forze russe: lo scrive il ministero della Difesa britannico sul suo account Twitter

Tass: secondo round di colloqui in Bielorussia

Il secondo round di colloqui tra Ucraina e Mosca per cercare di arrivare a una tregua, previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bielorussia: è quanto risulta da informazioni ottenute dalla Tass. Dopo il primo incontro avvenuto lunedì sul confine tra Ucraina e Bielorussia, questo dovrebbe aver luogo nell'area occidentale di Bialowieza Forest del Paese: «tuttavia non c'è ancora certezza sull'evento», sottolinea l'agenzia di stampa russa. Ieri media russi avevano riferito che si sarebbe tenuto al confine tra Ucraina e Polonia.

Ucraina, la diretta

08.10 - Le aurtorità ucraine hanno fatto sapere del lancio di paracadutisti russi sulla città di Kharkiv, la seconda del Paese con 1,4 milioni di abitanti, verso le 03.00 locali (le 02.00 italiane): lancio seguito da scontri a fuoco sostenuti con le truppe ucraine a difesa della città.

08.05 - Forze russe sono entrate la scorsa notte nella città meridionale ucraina di Kherson. Il sindaco, Igor Kolykhayev, ha detto alla radio locale che le forze di Putin hanno preso il controllo della stazione ferroviaria e del porto sul fiume Dnepr, riferisce la Bbc. «Ci sono combattimenti, è in corso l'occupazione della città», ha detto. Un video della Bbc in russo mostra i bombardamenti e l'ingresso delle truppe russe nella città. Secondo l'agenzia stampa Ukrinform, i tank russi hanno sparato contro la sede dei servizi ucraini d'intelligence (Sbu). Anton Herashchenko, consigliere del ministero dell'Interno, denuncia molti morti fra i civili della città e racconta che la gente si difende lanciando bombe molotov contro gli occupanti. Vi sono morti anche fra i soldati ucraini. Kherson, con una popolazione di circa 300.000 abitanti, si trova fra le città di Mykolaiv e Nuova Kakhovka. Le autorità di Mykolaiv hanno riferito che la città è ancora sotto il controllo ucraino.

07.30 - Le sirene d'allarme per gli attacchi aerei sono suonate stamattina in tutta la regione di Kiev, la capitale ucraina, ma anche a Zhytomyr, a Pryluky nell'oblast di Chernihiv, e a Dnipro. Lo riferisce su Twitter il Kyiv Independent.

⚡️Sounds of powerful explosions in Kharkiv. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022

07.19 - Sono almeno 136 i civili che sono stati uccisi finora dall'invasione russa in Ucraina iniziata giovedì scorso. Lo hanno detto le Nazioni Unite, secondo quanto riporta la Bbc, precisando che tra i morti dovrebbero esserci 13 bambini. Ma secondo un portavoce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Liz Throssell, i morti reali dovrebbero essere molti di più.

07.14 - La banca russa Sberbank, sanzionata da Ue e Usa per l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, ha deciso di lasciare il mercato europeo: lo riporta l'agenzia Interfax citando un comunicato di Sberbank.

06.55 - Le città meridionali ucraine di Kherson e Mariupol sono adesso probabilmente circondate dalle forze russe: lo scrive il ministero della Difesa britannico sul suo account Twitter.

06.40 - È salito a quattro il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico russo che ha colpito un condominio di Zhytomyr, a ovest di Kiev: lo ha reso noto sul suo canale Telegram il consigliere del ministro degli Interni Anton Gerashchenko. Lo riporta il Guardian.

05.00 - Un ospedale di Kharkiv sarebbe stato attaccato dalle truppe aviotrasportate atterrate poco fa nella città. A rivelarlo è l'esercito ucraino con un comunicato su Telegram. «Le truppe aviotrasportate sono atterrate a Kharkiv nella notte e hanno attaccato un ospedale» locale, ha spiegato l'esercito di Kiev. «Al momento - continua la nota - si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini».

02.00 - Le forze armate russe hanno lanciato un missile contro un condominio nei pressi dell'ospedale di Zhytomyr Pavlusenko. Lo rivela il Kiev Independent, aggiungendo che due persone sono state uccise e tre sono invece rimaste ferite. Secondo quanto riferito dal consigliere del ministro dell'interno Anton Gerashchenko, il missile era diretto alla base militare di Zhytomyr, a poco più di 100 chilometri ad ovest di Kiev.