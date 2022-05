Ucraina, cane da guerra abbandonato dalle truppe russe si "arruola" nell'esercito di Kiev

Era un cane delle forze speciali russe prima di essere abbandonato sul campo di battaglia dai militari, ma ora Max, un Malinois belga, ha imparato i comandi ucraini ed è passato dall'altra parte dello schieramento, pronto a salvare le vite dei civili ucraini.

Max, il militare a 4 zampe di 3 anni, è stato trovato affamato e prossimo alla morte in un'area teatro di alcuni dei peggiori scontri da quando Vladimir Putin ha lanciato la sua invasione. Il Malinois belga è stato ricoverato e consegnato alle truppe ucraine che lo hanno addestrato a fiutare trappole e mine inesplose.

War dog abandoned by Russian troops learns Ukrainian orders as he swaps sideshttps://t.co/AfHk2zKgkV pic.twitter.com/guk3gLCkRK

— Daily Star (@dailystar) May 21, 2022