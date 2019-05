Uccide il marito con un cocktail di Viagra per fuggire con l'amante: la figlia 16enne la scopre e denuncia la mamma

Viagra

Voleva fuggire con l'amante per vivere con lui il suo nuovo amore. Per farlo, invece di tentare la strada del divorzio,dodici pillole sciolte nel cibo e nelle bevande insieme a due sonniferi.Per la coppia di El Cairo (Egitto), che ha orchestrato insieme il delitto, il piano sembrava perfetto. Ma non avevano fatto i conti con la figlia 16enne che ha notato qualcosa di strano e ha denunciato tutto alla polizia.L'autopsia ha infatti rivelato la causa di morte escludendo il semplice malore ipotizzato all'origine e inchiodato la moglie con il suo amante di fronte all'evidenza dei fatti. Entrambi sono stati arrestati e dovranno affrontare il processo con l'accusa di omicidio sulle spalle.