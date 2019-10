Siria, la Turchia dà l'ok all'offensiva: ​11 morti. Via libera alle truppe. Ue e Berlino: Erdogan si fermi

Boris Johnson e Donald Trump condividono «una seria preoccupazione per l'invasione della Turchia nel nord est della Siria». Lo sottolinea Downing Street in una nota in cui dà conto di una telefonata fra il premier britannico e il presidente americano. Telefonata nella quale, secondo Londra, è stato evidenziato anche «il rischio di una catastrofe umanitaria» a causa dell'azione di Ankara contro le milizie curde. I leader hanno discusso pure di dazi e del caso d'una diplomatica Usa sfuggita alla giustizia britannica.

Sul conflitto commerciale innescatosi fra Usa ed Europa a proposito della disputa Airbus-Boeing, Johnson si è detto «deluso» dall'annuncio di Washington di dazi contro l'Ue e il Regno Unito in particolare, deplorando «i danni» che questa ritorsione causerà a industrie britanniche «come quella dello Scotch Whisky», si osserva nel comunicato di Downing Street. Quanto alla vicenda di Anne Sacoolas, una donna americana moglie di un funzionario del Dipartimento di Stato di stanza in una base militare nel Regno, fatta rientrare oltreoceano con la copertura dell'immunità diplomatica dopo aver investito e ucciso alla guida di un'auto un 19enne inglese, Harry Dunn, il primo ministro ha chiesto che gli Usa «riconsiderino la loro posizione». E facciano rientrare la fuggitiva in Gran Bretagna per affrontare le indagini di polizia e un processo. Trump da parte sua ha espresso cordoglio per il dolore della famiglia della vittima, ma si è limitato per ora a promettere di «cercare una soluzione al più presto» assieme a Johnson.

Donald Trump ha detto di sperare che il presidente turco «agisca in modo razionale» e «umano» in Siria. «Vedremo come conduce questa operazione, se lo fa in modo ingiusto pagherà un prezzo economico enorme», ha ribadito.