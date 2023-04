Tumori, vaccino anti cancro entro il 2030. L'annuncio di Moderna: ecco come funzionerà

Un vaccino anti tumori, anti infarto e contro le malattie autoimmuni entro il 2030: ora sembra essere davvero realtà. L'annuncio di una prossima rivoluzione nella medicina che permetterà di salvare milioni di vite grazie a vaccini personalizzati è arrivato dall'azienda americana Moderna, in base a quanto riferisce il Guardian.

Il vaccino anti cancro, l'annuncio di Moderna

L'esperienza maturata con il vaccini anti-Covid, precisa Moderna, ha permesso agli studi sui vaccini anti-cancro di far accelerare la ricerca, tanto che l'equivalente di 15 anni di progressi sono stati raggiunti in soli 12-18 mesi. Secondo il dottor Paul Burton, direttore sanitario di Moderna, l'azienda potrà offrire questi vaccini in appena cinque anni. «I vaccini che arriveranno - spiega Burton - saranno molto efficaci, e salveranno centinaia di migliaia se non milioni di vite. Credo che saremo in grado di offrire vaccini personalizzati anti-cancro contro numerosi diversi tipi di tumore alla popolazione mondiale».

Moderna and @Merck today announced that mRNA-4157/V940, an investigational personalized #mRNA #cancer vaccine, in combination with KEYTRUDA, Merck's anti-PD-1 therapy, has been granted Priority Medicines (PRIME) scheme designation by the @EMA_News for the adjuvant treatment of… pic.twitter.com/IuyLOskjtp — Moderna (@moderna_tx) April 6, 2023

Come funzionerà

I vaccini anti-cancro funzioneranno in questo modo: come primo passo una biopsia sulle cellule tumorali identificherà le mutazioni non presenti nelle cellule sane. Successivamente un algoritmo identificherà quali mutazioni stanno determinando la crescita del tumore e sono in grado di attivare il sistema immunitario. Verrà quindi creata una molecola di Rna messaggero (mRna) con le istruzioni per produrre gli antigeni che causeranno una risposta immunitaria. La mRna, una volta iniettata, si tradurrà in parti di proteine identiche a quelle presenti nelle cellule tumorali. Le cellule immunitarie li incontrano e distruggono le cellule tumorali che trasportano le stesse proteine.