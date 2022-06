Tumore, schiaccia un nodulo pensando fosse un brufolo: ragazza di 23 anni scopre un cancro al seno al secondo stadio

Pensava di avere un antiestetico brufolo da schiacciare, invece ha scoperto un tumore al seno al secondo stadio. Siobhan Harrison adesso racconta la sua storia per sensibilizzare altre donne, dopo aver superato indenne la sfida più grande della sua vita. Sui social ha pubblicato le foto del nodulo che si era sviluppato sopra al seno sinistro e ha raccontato i mesi di terapia che ha dovuto sopportare, a soli 23 anni.

Tumore al seno, la storia di Siobhan

Nel dicembre 2020 Siobhan Harrison ha provato a schiacciare quello che credeva fosse un brufolo, provocandosi un grosso livido. Pensando di aver aggravato la situazione si è sottoposta a un test, che le ha rivelato una malattia completamente inaspettata: un tumore al secondo stadio confermato da una biopsia. La 24enne ha subìto così una lumpectomia nel luglio 2021 per rimuovere la massa cancerosa dal seno seno sinistro e poi è stata sottoposta a 12 cicli di chemioterapia, iniziata nell'agosto 2021 e radioterapia all'inizio di quest'anno.

In primavera ha messo finalmente alle spalle questa brutta storia, che adesso racconta per sensibilizzare sull'argomento. «Non ho mai pensato di essere a rischio cancro, soprattutto alla mia età. Voglio spargere la voce per far sapere che anche le giovani donne devono controllarsi, pure se non sono presenti dei noduli. Questa cosa potrebbe salvargli la vita», ha aggiunto.