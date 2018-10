TRENTO - Presunto episodio di razzismo in Trentino su un pullman Flixbus diretto a Roma: secondo il racconto di una testimone (una studentessa 19enne che andava a Ferrara), una 40enne passeggera del bus ha preteso che un giovane africano di 25 anni, salito sul pullman e sedutosi accanto a lei, si spostasse in fondo al mezzo:

Sei di colore, sei di un'altra religione

, avrebbe detto la donna al giovane che sarebbe scoppiato a piangere. A questo punto, vista l'insistenza, il giovane l'ha invitata a chiamare le forze dell'ordine, per far accertare il suo pieno diritto di essere su quel mezzo e di sedersi proprio in quel posto.



Dopo l'arrivo della polizia, il 25enne e la donna hanno discusso a lungo con gli agenti, e alla fine la questione si è risolta con il passeggero di colore che ha scambiato il posto con un'altra passeggera, che si è seduta accanto alla donna. Sull'episodio ha preso posizione Flixbus Italia.

Ci rincresce che un simile episodio si sia verificato a bordo di un nostro autobus. Come operatori della mobilità, da sempre ci impegniamo a garantire a chiunque la possibilità di viaggiare e ricongiungersi coi propri cari, e così continueremo a fare

, si legge in una nota.



La studentessa che ha denunciato l'accaduto sui social si chiama Elena Iiriti:

a metà viaggio ho conosciuto il ragazzo insultato. Si chiama Mamadou, ha 25 anni, è nato in Senegal ma vive da 15 anni a Bolzano. Lavora da qualche anno con orari e ritmi molto pesanti: monta i forni per un’azienda locale. Mi ha detto con gli occhi lucidi che è stufo, che è stanco di questa cattiveria, che lui non voleva fare nulla semplicemente andare a Roma come tutti noi a trovare un suo amico. “credimi, non faccio nulla di male. Non sono cattivo. Voglio solo sedermi e riposare perché sono stanco

.

