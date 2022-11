Totti e Ilary Blasi oggi, l'udienza finita: è durata un'ora e mezza. La showgirl esce accompagnata dalla sorella

Sta per iniziare il faccia a faccia tanto atteso tra Francesco Totti e Ilary Blasi nella contesa giudiziaria ormai nota come "guerra del guardaroba". La soubrette e il calciatore sono appena arrivati nel tribunale civile di Roma: lei vestita di nero con vistosi occhiali da sole neri, è scesa da una Bmw bianca accompagnata dal suo avvocato Alessandro Simeone. In mano aveva una borsa Chanel nera, di quelle fatte sparire dal marito e ritrovate alcuni giorni fa nella spa del villino del Torrino. L'ex capitano della Roma è arrivato alla guida di una smart nera: vestito in modo elegante con camicia bianca e giacca nera, con a fianco una ragazza. A piedi invece è arrivato il suo legale di sempre, Antonio Conte, che lo assiste anche nella causa di separazione. Il giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile di Roma ha convocato entrambi i coniugi (a un passo dalla separazione) per sentire le loro rispettive versioni e stabilire di chi sia la proprietà e chi usasse i Rolex da oltre un milione di euro custoditi nella cassetta di sicurezza della loro banca, i gioielli di Ilary che mancano all'appello nei suoi portagioie e la collezione di scarpe e borse griffate che Totti le aveva inizialmente nascosto. Dopo averli sentiti, il giudice deciderà se convocare anche i testimoni che entrambi hanno indicato nella loro lista testimoniale: amici, parenti, funzionari della banca e gioiellieri.

di Valeria di Corrado