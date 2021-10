Omicidio nella notte nel torinese. Un ragazzo di origine marocchina di 34 anni, Medhi Hounafi,

34 anni, ha accoltellato una donna di 44 anni, Carmen De Giorgi uccidendola. La donna era originaria della provincia di Lecce. E' accaduto in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo. Il delitto nel bar Primavera, in via I Maggio.

