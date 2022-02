Tito Stagno, morto il giornalista che raccontò lo sbarco sulla Luna: aveva 92 anni L'intervista

È morto Tito Stagno, giornalista e storico volto della Rai: aveva 92 anni e con lui restiamo senza l'ultimo protagonista della più travolgente emozione vissuta in diretta davanti alla tv da almeno tre generazioni di italiani, tutti a bocca aperta davanti allo schermo in bianco e nero alle 10 e 17 della sera del 20 luglio 1969. Ruggero Orlando, che parlava da Nuova York, se ne andò nel 1994, poi Neil Armstrong, che fece l'ultimo passo sulla Terra nel 2012. Adesso Tito Stagno: la foto che li riunisce tutti e tre vale il viaggio sulla Luna che possiamo solo sognare e che le loro parole ci hanno infilato per sempre nell'anima.

La carriera del giornalista di Cagliari non comprende certo solo la cronaca quella notte (dalla copertura dei viaggi di Kennedy, dei Papi, dei presidenti della Repubblica alla epocale conduzione della Domenica sportiva), ma l'allunaggio e quel suo stringere i pugni mentre era "appeso" ai precari collegamenti radio tra Luna, Houston e via Teulada svettano su ogni altro capitolo.

L'intervista per i 50 anni dell'allunaggio

Ma chi aveva ragione tra Ruggero Orlando e Tito Stagno? Chi ha annunciato con più precisione il momento dell'allunaggio sul primo canale Rai (e con il secondo il telecomando era già finito)? Questione di secondi e adesso, che tutto avviene facilmente documentato in diretta, si può anche sorridere di quello scontro verbale con i diverbi che bonoriamente - ma fino a un certo punto - ne seguirono per molto tempo. La realtà è stata generosa con entrambi, come meritavano: "Tito Stagno Ha Toccato" annunciò l'allunaggio circa 56 secondi prima dell'effettiva manovra e Ruggero Orlando con circa 10 secondi di ritardo. Nessun vincitore, entrambi vincitori.