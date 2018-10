Il camion perde bottiglie di Aperol, gli automobilisti bloccano la strada e le rubano

LEGGI ANCHE

Tutto per uno spritz. Nelildopo che un tir ha perso in strada il suo carico dima a creare disagi non sono state le bottiglie che ostacolavano la circolazione, ma i passanti che si fermavano per farne grosse scorte.Come riportaintorno alle 14 di lunedì pomeriggio un tir, mentre percorreva una rotatoria piuttosto stretta a Rovigana, nel territorio del comune di Monselice, ha perso parte del carico che si è rovesciato sull'asfalto perdendo diverse casse del suo carico. In molte casse di cartone le bottiglie di Aperol sono andate distrutte, ma alcune sono rimaste illese e hanno rappresentato per molti passanti un goloso bottino.L'autista non si è accorto di quanto accaduto e dietro gli automobilisti si sono contese le bottiglie fino ad arrivare a bloccare il traffico. Per risolvere la situazione è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fatto defluire il traffico e si sono occupati di seguire le operazioni per la liberazione del manto stadale dalla merce.