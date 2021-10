TikTok, star muore a 22 anni: mistero sulle cause. L'annuncio sulla sua pagina Instagram

«Riposa in pace. Huey Haha è morto il 25 ottobre 2021. Amava e apprezzava ogni singolo dei suoi sostenitori Questo è il gofundme ufficiale, tutti i proventi andranno alle spese funerarie e a sua figlia». Con questo messaggio apparso sulla sua pagina ufficiale di Instagram è stata annunciata la morte di una giovane star di TikTok, deceduta a soli 22 anni.

Star morta a 22 anni, chi era

Oltre ad essere un vero e proprio idolo dei giovani sul social, il giovane era anche un comico e i suoi sketch si incentravano su pistole, marijuana e sulla cancel culture. Huey Haha aveva accumulato più di 4,5 milioni di visualizzazioni su TikTok e la sua pagina YouTube aveva quasi 450.000 abbonati. La causa di morte non è stata rivelata e da allora la sua pagina TikTok è stata chiusa. Il ragazzo di Stockton, in California, lascia una figlia di due anni, che chiamava "principessa Ha", nata dalla relazione con la sua fidanzata Heather Saizon. La pagina di GoFundMe aperta per lui ha attualmente raccolto 32.880 dollari e ha superato il suo obiettivo iniziale di 15.000 dollari.

Huey Haha è stato elogiato sia dai suoi amici che dai fan per il suo tributo alla commedia e per la rappresentazione della comunità asiatica americana. Ha pubblicato i suoi contenuti su piattaforme di social media come TikTok, che è stato rimosso, e su YouTube. Nel corso di due anni, ha accumulato più di 100 milioni di visualizzazioni combinate su YouTube e 4,5 milioni sulla sua pagina TikTok per le sue brevi scenette.