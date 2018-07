ll responsabile dei soccorsi non può confermare che l'operazione si concluderà domani. «Non sono in grado di dirlo. Dipende dal team di sub, e il loro piano è pensato per il salvataggio di quattro persone. È il piano migliore dal punto di vista della sicurezza», ha detto Narongsak Osatanakorn.





I quattro ragazzi usciti ieri sono ancora in isolamento nell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai e non hanno potuto vedere e riabbracciare i genitori. Comunque i ragazzi stanno bene e stamattina hanno chiesto di mangiare il piatto tipico thailandese «pad ka prao», ossia pollo e maiale al basilico dolce accompagnato da riso. Secondo i media thailandesi, le famiglie sono state tenute all'oscuro riguardo le identità dei primi ragazzi usciti. Se in serata il medico che li segue riterrà soddisfacenti le loro condizioni, un contatto con i genitori non è escluso, ma «senza baci e abbracci» per il timore di infezioni. È stata anche ventilata l'ipotesi di tenere madri e padri separati dai ragazzi tramite un pannello di vetro.