Lascia i figli in auto per fare shopping: la più grande strangola il fratellino di un anno

Un papà di Houston sta affrontando pesanti accuse dopo che sua figlia di 6 anni avrebbe ucciso suo fratellino mentre i due erano stati lasciati soli in auto. Il 20 maggio, Adrian Dreshaun Middleton era andato a fare la spesa e aveva lasciato la ragazzina in macchina con l'altro figlio di un anno.Middleton ha detto alla polizia che aveva lasciato la macchina accesa e il condizionatore d'aria in funzione. Aveva perfino acceso un film e dato degli snack ai bambini prima di entrare nel Family Thrift Store. La bimba ha detto agli investigatori che stava giocando con il suo fratellino mentre suo padre stava facendo «la spesa per comprare i vestiti».Ma poi il piccolino ha iniziato a piangere quando la sorellina ha smesso di giocare con lui, quindi la bimba si è arrabbiata e ha avvolto la cintura di sicurezza intorno al collo del fratellino. «Pensavo si fosse addormentato», ha detto agli agenti.Ma quando Middleton è tornato in auto, ha visto la figlia piangere. Secondo quanto riferito, la bimba gli avrebbe detto che doveva usare il bagno e che aveva fatto qualcosa di male.Middleton ha visto la cintura avvolta intorno al collo del piccolo e così ha chiamato il 911, tentato di rianimare il figlio fino all'arrivo dell'ambulanza. Il bimbo una volta soccorso dai paramedici è stato portato al Texas Children's Hospital dove è stato dichiarato morto.Secondo i documenti del tribunale, Middleton originariamente aveva detto alla polizia di aver lasciato i bambini legati ai seggiolini quando è entrato nel negozio. Ha spiegato che era rimasto nel negozio circa 30 a 45 minuti e che durante lo shopping aveva controllato i bambini attraverso la vetrina. Ma la polizia dice che il video di sorveglianza ha mostrato che Middleton era nel negozio per circa 1 ora e 40 minuti e senza controllare i suoi figli.