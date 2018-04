Napoli, arrestato sospetto jihadista. «Dovevo lanciarmi con l'automobile sulla folla»

L'uomo avrebbe ammesso di aver ricevuto la richiesta tramite il social network Telegram di lanciarsi con un'auto sulla folla ma avrebbe aggiunto di non aver mai avuto intenzione di farlo davvero . A suo carico c'è, tra l'altro, il video in cui il giovane giura fedeltà al califfo Al Baghdadi. È stato pubblicato su Telegram.

Aveva giurato fedeltà al califfo dell'mentre si trovava in un centro di accoglienza di. È per questo che, cittadino delnato nel 1996 e in Italia da un anno è stato arrestato venerdì mattina all'uscita della moschea di Licola, in provincia di Napoli.LEGGI ANCHE: Venezia, tre condanne per terrorismo islamico: volevano fare attentato al ponte di Rialto L’uomo, richiedente asilo, è stato bloccato nel corso di un'operazione congiunta di Digos e Ros per il reato di terrorismo internazionale di matrice islamica. Secondo indagini coordinate dalla Procura quel giuramento di pochi giorni fa dimostrerebbe la preparazione di un attentato. Il gesto del giuramento, in più di una occasione è stato considerato prodromico all’azione. L’arresto è stato convalidato oggi.Il ragazzo, 21 anni, era sbarcato a Messina con altre centinaia di migranti il 22 marzo 2017. Da un anno risiedeva a Pozzuoli (Napoli) e aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Il capo della polizia Franco Gabrielli, presente alla conferenza stampa ha parlato di «azione grave anche se non ci sono elementi per dire quando e dove l’arrestato volesse agire».