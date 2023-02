Terremoto Turchia e Siria oggi: oltre 1.350 morti, migliaia di feriti. Si scava tra le macerie, aiuti da tutta Europa

Terremoto devastante in Turchia, quando in Italia erano da poco passate le 2 di notte. Otto scosse di fortissima intensità hanno colpito il sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria, che infatti è stata devastata al pari della Turchia: secondo le rilevazioni dell’Ingv, la maggiore è quella registrata alle 2:17 con magnitudo 7.9. Successivamente ne sono state avvertite altre sette tutte comprese tra magnitudo 4.7 e magnitudo 5.6.