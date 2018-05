Forte terremoto all'alba in Toscana: sentito a Siena, Firenze, Livorno e Cecina

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16 in Toscana. L'epicentro, secondo quanto riporta l'Ingv, è stato nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, a una profondità di 11 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, anche in provincia di Siena. Secondo le prime informazioni, al momento, non sono comunque arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco.



La scossa di terremoto è stata avvertita al confine tra le province di Pisa, Grosseto e Siena ma non avrebbe procurato danni. Alcune persone nei comuni più vicini all'epicentro, registrato a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) sono scese in strada. Verifiche sono tuttora in corso da parte delle squadre comunali di protezione civile.

