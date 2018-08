LEGGI ANCHE

Scossa di #terremoto avvertita tra Romagna e Marche alle ore 15:03. La scossa, di magnitudo 3.7, con epicentro nella Costa Marchigiana Pesarese, è stata ben avvertita in particolare tra Rimini, Cattolica, Pesaro, Fano, fino ad Ancona e Jesi. Al momento non si segnalano danni. pic.twitter.com/sxYizDl4BM — Croce Rossa Parma (@crocerossaparma) 31 agosto 2018

#terremoto ML 3.7 ore 15:03 IT del 31-08-2018 a Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) Prof=34Km https://t.co/YUkgC99q0X — INGVterremoti (@INGVterremoti) 31 agosto 2018

Torna la paura sulle coste tra Marche ed Emilia. Una scossa di terremoto di magnitudo di intensità 3.7 ed epicento proprio davanti alle spiagge marchigiane, a una profondità di 34 chilometri, è stata avvertita poco dopo le 15.Il terremoto è stato percepito in varie località tra Ancona, Fano e Pesaro. Molte chiamate ai vigili del fuoco per avere informazioni. Fino ad ora non sarebbero stati riscontrati danni.