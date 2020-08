Terremoto, scossa ai Castelli sentita anche a Roma. Magnitudo 3, epicentro a Lariano

Forte scossa di terremoto alle 14 ai Castelli Romani. Il sisma è stato avvertito anche a Roma. Nella località di Nemi hanno tremato le pareti delle case. Anche nella Capitale diverse le segnalazioni. La stima momentanea della magnitudo è di 3 come comunica l'Ingv. Epicentro nel Comune di Lariano. Alla prima scossa ne sono seguite altre due, rispettivamente di 2.0 e 2.4. Secondo la Protezione Civile non risultano danni o problemi particolari. La scossa è stata comunque avvertita, in quanto la zona è densamente popolata.



«#Roma #28agosto 14:00, scossa #terremoto magnitudo 3.0 registrata nella zona dei Castelli Romani, tra Lariano, Rocca Priora e Velletri. Al momento nessuna segnalazione di danno né richiesta di soccorso sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco». Così i vigili del fuoco in un tweet.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 24km da #Roma, #Italia. 9 segnalazioni in un raggio di 15km. Scarica la app da https://t.co/N9Zyr5BxyY per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/GBRNnR9UPL — Earthquake Network (@SismoDetector) August 28, 2020

Secondo il sito Earthquake Network, che si basa sulle segnalazioni degli utenti suuna app dedicata, il terremoto si sarebbe verificato a 24 chilometri da Roma e avrebbe un raggio di almento 9 chilometri.