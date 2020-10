Terremoto di 7.0 a Samos (Grecia). Terrore in Turchia, 4 morti e 120 feriti. Crolli a Smirne

Terremoto di 7.0 davanti alle coste dell'isola greca di Samos con devastanti effetti anche sulla vicina costa turca. La fortissima scossa è stata avvertita alle 11.51 locali, le 12.51 in Italia. L'isola di Samos, nel Mar Egeo, si trova vicinissimo alla costa della Turchia. Secondo l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), l'epicentro del terremoto è stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi, sull'isola di Samos, con ipocentro a 10 km di profondità. La scossa è stata avvertita fino ad Atene, a quasi 300 km di distanza, secondo i media greci. Report di palazzi crollati a Smirne. Sono 4 le vittime accertate finora in Turchia. I feriti sono 120. Lo ha riferito la protezione civile di Ankara (Afad).

Terremoto Egeo, i crolli nella città turca di Smirne

Mini-tsunami a Smirne. Un mini-tsunami con onde di circa un metro ha colpito la provincia costiera turca di Smirne a seguito del terremoto di magnitudo 7.0 nel mar Egeo. Lo riferiscono le tv locali mostrando le immagini dell'acqua che ha invaso le strade del distretto di Seferhisar, travolgendo negozi e abitazioni. «Stiamo osservando, per ora non è un maremoto enorme, è iniziato piano ma è un fenomeno che dura molte ore e che può provocare onde o correnti che poi acquistano forte velocità. Le correnti hanno invaso il porto di Smirne in Turchia». Lo spiega il sismologo dell'Ingv Alessandro Amato in merito al terremoto avvenuto alle 12:51 italiane, con epicentro in mare, a nord dell'isola greca di Samos e vicino alle coste turche, che ha già prodotto uno tsunami. L'allerta è stata diramata in Grecia e Turchia 8 minuti dopo il sisma, di magnitudo 7.0, dal Centro di allerta tsunami dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Terremoto a largo della Sicilia, scossa di 3.8 a nord di Palermo: gente in strada

Sono scattate le ricerche di un numero imprecisato di persone che si trovano sotto le macerie dopo i crolli di almeno venti edifici registrati a Smirne, sulla costa occidentale della Turchia. Lo ha riferito il ministro dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione di Ankara, Murat Kurum, che si sta recando sul posto. Diverse squadre sono impegnate nelle attività di ricerca e soccorso. «Con tutti i mezzi possibili, siamo tutti al fianco dei cittadini» nelle zone colpite dal terremoto. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in dichiarazioni riportati media locali dopo il forte sisma che ha colpito la Turchia. «Abbiamo mobilitato tutte le istituzioni e i ministeri - ha aggiunto il leader turco - Tutto lo Stato è mobilitato per i soccorsi».

«Abbiamo ricevuto notizie della distruzione di una ventina di edifici». Lo ha detto in dichiarazioni riportate dai media ufficiali turchi il sindaco di Smirne, Tunc Soyer, dopo il forte terremoto che ha colpito la regione.

Terremoto, devastazione in Turchia

Le prefetture di Smirne e Istanbul hanno riferito che finora non ci sono notizie di vittime. I crolli si registrano al momento nei distretti di Bayrakli e Bornova. Secondo il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu, gli edifici collassati sono almeno venti. Sono in corso verifiche in diverse zone della provincia. Un centro di coordinamento dell'emergenza è stato creato a Smirne, ha fatto sapere la prefettura.

Initial reports point to collapsed buildings in the Turkish city of Izmir and the Greek island of Samos. https://t.co/Xkr14s8pYY — The Greek Analyst (@GreekAnalyst) October 30, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:52

