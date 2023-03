Terremoto oggi Umbria di 4.4, a Perugia gente in strada. Scuole chiuse a Umbertide e treni sospesi. Scossa avvertita da Firenze a Terni

Terremoto oggi a Perugia. Una forte scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 16.05 con epicentro 5.1 chilometri da Umbertide (PG), a 9.0 chilometri da Montone (PG), a 16.7 chilometri da Gubbio (PG) e ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito da Firenze a Terni e Orvieto. A Perugia molta gente è scesa in strada. Anche sui social sono tantissime le segnalazioni degli utenti. «Ho sentito una scossa forte, la mia casa ha tremato. Voi tutto bene?», scrive Giulia su Twitter. «Il mio divano si è mosso», ha raccontato Paola in un post su Facebook. «L'ho sentito io in provincia di Arezzo santo cielo, l'unica del mio ufficio, e mi prendevano per pazza», ha detto Lea su Twitter.

Circolazione dei treni precauzionalmente sospesa sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel tiferate. Lo ha annunciato Rfi, che gestisce la linea. La sospensione precauzionale del traffico ferroviario è stata adottata - riferiscono le Ferrovie - per consentire ai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS) i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l'evento sismico.

Perugia, gente in strada e paura: domani chiusa l'università

Gente in strada, tanta paura, ma al momento nessun danno particolare. «Non sembra che ci sia danni», ha detto la presidente della giunta regionale Donatella Tesei. La Regione ha attivato la Protezione Civile dal centro regionale di Foligno. I vigili del fuoco stanno facendo convergere alcune squadre nella zona dell’epicentro, a Umbertide, dove sarebbero stati segnalati crolli in alcuni edifici fatiscenti. Non ci sono persone coinvolte. Attivati controlli anche con un elicottero.

Domani niente lezioni all’Università che per precauzione è stata evacuata nella diverse sedi presenti in città. A Perugia il Comune ha attivato la Protezione civile, oltre 30 chiamate alla centrale operativa della polizia municipale, ma non vengono segnalati danni. Evacuata in centro una scuola dove i bambini delle elementari erano in classe per il doposcuola. La scossa, preceduta da una decina, nella zona dell’Altotevere con magnitudo sotto a due, è durata diversi secondi. Ad Assisi in corso verifiche nella basilica di San Francesco, ma il primo sopralluogo ha escluso danni. Verifiche in corso anche sulle linee ferroviarie, soprattutto sulla Ferrovia centrale Umbra nella zona dell’epicentro.

L'epicentro a Umbertide

Il sindaco della città, Luca Carizia, sentito dall'ANSA, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall'ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

Giani: scossa avvertita anche ad Arezzo e Siena

«Scossa di terremoto avvertita nelle province di Arezzo e Siena. Stiamo verificando con la sala operativa regionale la situazione. Stimata magnitudo tra 4.3 e 4.8 con epicentro provincia di Perugia». Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.