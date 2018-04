Forte terremoto alle 20.41 nel Maceratese, paura tra la popolazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fortediche ha destato in serata grande allarme tra la popolazione nel Maceratese. La terra ha tremato alle 20.41. L'Ingv ha registrato una magnitudo di 3.9 (a profondità di 10 chilometri), uguale in pratica a quella della scorsa notte. Molte chiamate allarmate ai vigili del fuoco. Epicentro a due chilometri da Muccia. La scossa è stata sentita distintamente ade anche sulla costa Adriatica.LEGGI ANCHE ----> La scossa nella notte La scossa di terremoto di Muccia è stata avvertita anche in altre località: Camerino, Macerata e persino Jesi (Ancona). «Non sembra che ci siano danni - dice il sindaco di Muccia Mario Baroni - vedremo megliodomani mattina. Ora speriamo solo che tutto questo finisca».Lo sciame sismico