Un giovaneha sacrificato la propria vita per permettere a un aereo di decollare durante il terremoto che ha colpito ieri l'. L'autore dell'eroico gesto si chiamavae lavorava alla torre di controllo dell'aeroporto Mutiara SIS Al-Jufrie, quando il sisma che ha scosso il paese ha fatto crollare anche parte della torre.Anthonius ha deciso di non salire sul volo in partenza in quei minuti, dove molti suoi colleghi avevano trovato rifugio, ma di coordinare il decollo per permettere all'aereo di partire in sicurezza. Le conseguenze della scossa sono state devastanti, sulla pista si è aperta una crepa e la torre di controllo è crollata. Anthonius, che aveva solo 22 anni, dopo la partenza dell'aereo ha provato a mettersi in salvo saltando da una finestra al quarto piano della torre.Il giovane eroe non ha però retto alla caduta, che gli ha provocato la rottura di entrambe le gambe e gravi lesioni interne. Inutile la corsa in ospedale, per Antonius non c'è stato nulla da fare. La storia di Anthonius Gunawan Agung è stata raccontata dagli account social della compagnia AirNav Indonesia, che ha anche condiviso le foto del suo funerale.