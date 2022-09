Terremoto Genova, Luca Bizzarri: «Che botta!». Paura social: le segnalazioni in tutta la Liguria

Anche Luca Bizzarri tra coloro che hanno avvertito la scossa di terremoto a Genova con magnitudo di 4.1. Poco dopo il sisma, centinaia di altri concittadini si sono riversati sui social per capire cosa fosse successo e commentare l'avvenuto. Tra questi anche il comico genovese che ha scritto su Twitter: "Che Botta #Terremoto".

Il terremoto a Genova

La forte scossa è stata avvertita poco prima delle 16 in tutta la città e nel resto della Liguria. Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma è di 4.1, localizzato a 2 chilometri da Bargagli (Genova) a una profondità di 10 chilometri. In molti uffici i lavoratori sono stati fatti uscire in strada. Il movimento tellurico è stato avvertito intorno alle 15.40. Più prolungato nel levante.

I commenti sui social anche dall'Emilia Romagna

Decine di commenti sui social, non solo da Genova ma anche da Parma e altre città del Nord Italia. «Era un terremoto quello appena sentito?» chiede un utente su un gruppo Facebook cittadino. «Fortissima! San Teodoro, Genova. Ha tremato tutto» segnala nei commenti una donna. E ancora «Scossa di terremoto qui a Genova. Mi si è spostata la scrivania di pietra. La gente si riversa in strada. Veramente impressionante» commenta un altro utente. In molti sono scesi in strada: l'edificio della Cgil è stato evacuato in via precauzionale.