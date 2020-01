Terremoto di 7.7 tra Giamaica e Cuba L'Avana e Miami, edifici evacuati

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata tra Cuba e la Giamaica, nel mar dei Caraibi, a 10 km di profondità. È stata pertanto diramata un'allerta tsunami che ha riguardato per alcune ore sei paesi: Cuba, Honduras, Messico, Belize, Isole Cayman e Giamaica. Lo riporta l'agenzia geologica statunitense Usgs. La scossa è avvenuta a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea (Giamaica) intorno alle 20.10 italiane.

A 7.7 magnitude earthquake has been reported in the Caribbean Sea between Jamaica and Cuba. https://t.co/njH4XfciWv — USA TODAY (@USATODAY) January 28, 2020

La scossa è stata avvertita anche a, in Florida, dove alcuni edifici in centro città sono stati evacuati in maniera precauzionale. Alcuni media locali hanno riferito che all'avvertire della scossa alcuni residenti hanno lasciato immediatamente gli edifici e si sono riversati per strada.

A massive 7.3 magnitude earthquake has struck the Caribbean. A tsunami warning has been issued for Jamaica, Cuba, and the Cayman Islands. pic.twitter.com/PjcPm2xt07 — Jacko 🇯🇲 (@jackosan_) January 28, 2020

stato avvertita anche nella capitale cubana L'Avana, dove diversi edifici sono stati evacuati, così come in diverse province dell'isola. Lo riportano i media cubani. «Il terremoto - riferiscono i media locali - è stato percepito in molte province, come Guantanamo, Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas, Cienfuegos, L'Avana, Pinar del Rio e il comune di Isla de la Juventud». Secondo il portale di informazione ufficiale Cubadebate, non si segnala alcun danno immediato.

