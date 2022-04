Terremoto magnitudo 4.8 in Bosnia, la nuova scossa avvertita anche in Puglia

Terremoto. In Bosnia-Erzegovina una nuova, forte scossa di magnitudo 4.8 si è registrata stamane alle 6.27 (stessa ora italiana) nel sud del Paese, già colpito la sera di venerdì da un potente sisma di magnitudo 5.7 che ha causato un morto, diversi feriti e danni materiali. Anche stamane l'epicentro, riferiscono i media regionali, è stato individuato a 14 km a est di Stolac, la località non lontana da Mostar, il capoluogo dell'Erzegovina, entrambe interessate dal terremoto di due giorni fa. Tanta gente in preda al panico anche stamane si è riversata nelle strade.

I precedenti

La scossa è stata avvertita anche sulla costa adriatica della Puglia e anche nell'entroterra della regione. Nelle ultime 48 ore si è registrato un intenso sciame sismico con decine di scosse di assestamento di intensità fra 3.0 e 4.0. Nelle località interessate dal fenomeno sismico sono in corso i rilievi dei tecnici per stabilire l'entità dei danni strutturali a stabili di abitazione e edifici pubblici. La forte scossa di venerdì sera era stata avvertita distintamente anche in Montenegro, sulla costa dalmata croata, e anche in Serbia. Danni ha subito fra l'altro una chiesa a Dubrovnik, in Croazia. Oggi è giornata di lutto a Stolac in memoria della giovane donna 28enne che ha persone la vita in conseguenza del terremoto di venerdì sera.



