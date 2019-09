Terremoti, l'allarme dei geologi: «Una faglia nel Mediterraneo si sta espandendo»

terremoti

«C'è unanel, relativamente giovane, che si sta espandendo». Sono queste le conclusioni a cui è giunto un gruppo di, coordinati dall'ICM-CSIC, che hanno studiato, negli ultimi anni, alcuni violentiavvenuti in seguito al contatto tra la placca eurasiatica e quella africana.La faglia in questione, nota come, si trova a metà strada tra Spagna e Marocco, nel, non lontano dallo Stretto di Gibilterra. Nel, questa faglia fu la causa di una serie di violenti, a cominciare da quello, didella scala Richter, avvenuto nel gennaio di quell'anno. Nei mesi successivi furono diverse le scosse registrate nella zona, alcune delle quali di magnitudo superiore a 5 e chiaramente avvertite dalla popolazione, in Spagna come in Marocco.Dopo quella violenta scossa di, i geologi e i ricercatori dell'di Barcellona hanno iniziato a studiare le caratteristiche di quella. Oltre ad essere più 'giovane' di altre faglie presenti nel Mediterraneo (come ad esempio quelle tra Sicilia e Calabria e tra Grecia e Turchia), lapresenta una lunghezza di circa 100 chilometri e uno scivolamento di circa 4 millimetri all'anno. Questo significa che, in futuro, potranno esserci molte scosse di terremoto di notevole intensità, ma non tutto il male viene per nuocere.Dopo aver lanciato l'allarme sul rischio sismico nella regione, infatti, i ricercatori sono riusciti a studiare nel dettaglio lain questione e di quelle interconnesse. «Si tratta di un sistema di faglie molto giovani, per noi è un'opportunità unica per studiarne la crescita e l'evoluzione» - spiegano i ricercatori - «Grazie alle misurazioni batimetriche siamo riusciti a ricostruire un modello tridimensionale della faglia di Al-Idrissi assolutamente preciso. Ora che conosciamo la sua struttura, possiamo studiare l'evoluzione sismica di tutto il sistema complessivo».