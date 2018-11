In due tentano di violentare una 20enne: mamma disabile interviene ma viene picchiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di terrore ieri sera, per una ragazza romana ventenne, residente nella zona commerciale della. La giovane era scesa in strada con il proprio cane prima di andare a dormire quando, a pochi metri dalla propria abitazione, è stata affrontata da due individui, a piedi, che, dopo averle spruzzato dello spray urticante al volto, hanno iniziato a molestarla pesantemente mettendole le mani addosso. Le grida della vittima sono state udite dalla madre, una donna di 57 anni, disabile, che è comunque corsa in aiuto della figlia venendo fatta, a sua volta, bersaglio dalla furia dei due sconosciuti che l’hanno colpita violentemente al volto. Provvidenziale è stato l’arrivo di una gazzella dei Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Frascati che ha interrotto la brutalità dei due uomini, mettendoli in fuga. Poco dopo, i militari sono riusciti a bloccarne uno, si tratta di un cittadino romeno di 34 anni, che è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali. Mamma e figlia sono state trasportate all’ospedale di Frascati: la ragazza è stata visitata e dimessa con uno stato ansioso reattivo e un eritema al labbro provocata dallo spray urticante, mentre alla mamma, che ha avuto la peggio, è stata diagnosticata una lieve irregolarità delle ossa nasali e una forte contusione allo zigomo sinistro. Ne avrà per 30 giorni, salvo complicazioni. Il loro aggressore è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli mentre i carabinieri di Frascati hanno avviato una vera e propria caccia all’uomo, tuttora in corso, per rintracciare il complice.