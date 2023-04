Temporali, grandine e neve dal Centro Sud al Centro Nord. Meteo, le previsioni: freddo dal Baltico

Meteo, le previsioni della settimana. Il vortice di bassa pressione che sta ancora determinando marcata instabilità atmosferica sulle regioni centro meridionali tenderà a spostarsi entro martedì verso l'area balcanica. Al suo seguito però il tempo non migliorerà perché sul Tirreno centrale resterà in auge una blanda circolazione depressionaria che sarà ancora in grado di produrre instabilità, in particolare nelle ore centrali della giornata. Quindi martedì ancora rovesci e temporali anche se le caratteristiche di instabilità saranno meno marcate del lunedì. Da mercoledì nuovo cambio di scenario, una goccia di aria fredda di matrice baltica scenderà progressivamente di latitudine per raggiungere entro sera le Alpi centro orientali, questo darà il via a una fase di instabilità anche perturbata che a differenza della precedente interesserà prevalentemente le regioni settentrionali e parte del Centro.

Il minimo scivolerà poi giovedì sulle regioni del Nord sorvolando le Alpi e andando a ricongiungersi entro venerdì sera con una rediviva depressione atlantica. Nel contempo la pressione tenderà ad aumentare sulle regioni meridionali. Ci sarà dunque un passaggio del testimone (la pioggia) dalle regioni centro meridionali a quelle centro settentrionali dove i fenomeni potrebbero essere anche forti tra giovedì e venerdì. Ma come sempre cerchiamo di dare un maggiore dettaglio per le varie giornate consci che qualche variazione potrebbe ancora esserci:

Le previsioni di oggi

Nuvolosità irregolare e una certa instabilità continueranno ad interessare le regioni centrali e quelle meridionali con una prima parte della giornata dove i fenomeni saranno più probabili tra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo e una parte centrale della giornata dove rovesci e temporali potranno interessare diffusamente anche il Sud, in particolare le zone interne. Durante i temporali saranno possibili anche delle grandinate. Il Nord vedrà meno nuvolosità ed eventuali fenomeni diurni molto isolati e non significativi in termini di precipitazioni. Le temperature sono previste in leggero aumento un po' per tutti.

Le previsioni di mercoledì

La mattinata sarà solo in parte disturbata da una nuvolosità irregolare presente lungo le regioni orientali e in parte al Sud ma con fenomeni isolati. Il pomeriggio invece vedrà una instabilità diffusa al Nordest e sulle regioni centro meridionali con possibilità di temporali e locali grandinate, più diffusi nelle zone interne. A fine giornata l'instabilità al Centro Sud andrà a dileguarsi mentre rovesci e temporali anche forti potranno continuare a interessare il Nordest e la Lombardia. Le temperature massime saliranno ancora un pochino.

Le previsioni di giovedì

Giornata instabile perturbata al Nord con rovesci e temporali anche forti e localmente associati a grandinate. La neve potrebbe cadere sulle Alpi anche sotto ai 1300m. Ampie schiarite al mattino al Centro Sud ma con possibilità nel pomeriggio di temporali sulle regioni centrali soprattutto nelle zone interne appenniniche. Le temperature saranno in calo al Nord, in ulteriore lieve aumento al Centro Sud.

Le previsioni di venerdì

Tempo ancora instabile al Nord, soprattutto al Nordovest ma con fenomeni che tenderanno gradualmente ad assorbirsi in giornata ad iniziare da est. Ampie schiarite al Centro Sud, ma ancora con rischio di temporali pomeridiani anche intensi sulle zone interne del Centro. Le temperature saranno stazionarie o in lieve ulteriore aumento al Sud.