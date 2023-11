Tempesta Ciaran a Roma in arrivo oggi, è allerta meteo. Dove e quando colpirà, le previsioni

La tempesta Ciaran si abbatte su Roma. Una bomba d'acqua ha colpito la Capitale nella notte di oggi, venerdì 3 novembre. Ma un nuovo (e violento) temporale è atteso nel pomeriggio. Il maltempo si abbatte su tutta l'Italia. Partendo dal nord per arrivare progressivamente a Sud, anche con fenomeni intensi e improvvisi.

Quando e dove colpirà

La prima manifestazione della tempesta Ciaran a Roma si è avuta nella notte di venerdì 3 novembre. Secondo le previsioni di 3bmeteo, il fenomeno più intenso dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio, intorno alle 19. Venti moderati o a tratti forti da W-SW. Temperature massime comprese tra 20-22°C. Le zone maggiormente colpite? In base a quanto indicato da meteoradar i fenomeni più violenti dovrebbero verificarsi a Ostia.

Le previsioni di oggi

Oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge.

Le previsioni di domani

Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2258m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

L'allerta meteo

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per oggi, 3 novembre. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’allerta è di colore giallo su tutte le aree.