Taylor, Uefa: «Non tolleriamo violenze contro gli arbitri». Aperta inchiesta su Mourinho. Arrestato tifoso giallorosso a Budapest

Le parole dure rivolte in campo all'arbitro Anthony Taylor, replicate nelle dichiarazioni tv e rincarate in un imprevisto faccia a faccia nel parcheggio dello stadio di Budapest potrebbero costare care a Josè Mourinho. L'allenatore della Roma che ha puntato il dito contro il direttore di gara inglese della finale di Europa League persa col Siviglia era conscio di poter finire nel mirino dell'Uefa e puntualmente è arrivato l'annuncio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, nell'ambito di uno più ampio sui comportamenti delle due tifoserie e delle squadre.

Uefa, aperta inchiesta su Mourinho

È difficile ipotizzare la misura delle sanzioni alle quali può andare incontro il tecnico portoghese, ma di certo non lo aiuta quanto accaduto ieri in aeroporto, dove alcuni tifosi giallorossi hanno aggredito l'arbitro che stava ripartendo con la famiglia, un episodio condanniamo «con veemenza» dalla stessa Uefa, definito «inaccettabile» dall'organismo arbitrale inglese e fortemente criticato dalla Premier League. La Commissione di disciplina di Nyon (Cedb) annuncia di avere deciso di vagliare il comportamento di Mourinho «per linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara». Non viene citato esplicitamente Taylor ma il riferimento è soprattutto a quanto successo nel parcheggio della Puskas Arena.

Arrestato tifoso della Roma a Budapest

Non è invece di competenza dell'Uefa quanto accaduto allo scalo di Budapest, l'aggressione al direttore di gara da parte di alcuni tifosi romanisti che quando hanno riconosciuto Taylor lo hanno insultato per alcune scelte sulle quali aveva polemizzato Mourinho, provando anche a lanciare dei bicchieri di plastica e una sedia, senza colpire nessuno. Con l'arbitro era presente anche la famiglia, visibilmente scossa per l'accaduto ma protetta dalla polizia, che oggi ha reso noto di aver fermato un tifoso della Roma, un 42enne non identificato.

Il caso Taylor

I video del brutto episodio hanno fatto il giro del web e non sono sfuggiti ai colleghi di Taylor, che hanno preso posizione senza indugi. «Siamo sconvolti da questi abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony e alla sua famiglia - ha fatto sapere il Pgmol -. Gli forniremo il nostro pieno e incondizionato supporto». Anche la Premier League ha espresso «choc e indignazione per l'inaccettabile abuso diretto a Taylor e alla famiglia - ha dichiarato un portavoce -. Anthony è uno dei nostri direttori di gara, tra i più esperti e affermati, e siamo al suo fianco». L'Uefa in serata ha rincarato la dose, condannando con veemenza delle «azioni inaccettabili che minano lo spirito di fair play e il rispetto».

Uefa: «Non tolleriamo violenze contro gli arbitri»

«Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'integrità e l'equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono di massima importanza. L'Uefa - hanno voluto sottolineare da Nyon - non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti». I media britannici hanno criticato le panchine della Roma, ma anche del Siviglia, per l'atteggiamento tenuto durante e dopo la gara verso il gruppo arbitrale, collegandole a quanto avvenuto ieri e molti commentatori hanno invitato l'Uefa e prendere per Mourinho e le squadre provvedimenti esemplari.