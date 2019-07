Superenalotto, vince 100 mila euro ma non ritira il premio: ecco che fine faranno i soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Il Bar Sport di Pietracuta, vicino Rimini, ha registrato una vincita considerevole al superenalotto avvenuta lo scorsoo, così ora è, tornato nelle casse dello Stato.Qualcuno ha giocato una schedina, ma non ha mai ritirato il premio, solo qualche giorno fa è arrivata una chiamata al titolare dell'attività, ma si è poi dimostrata essere una bufala. I proprietari hanno cercato a lungo il fortunato, ma ogni tentativo è stato vano. Non si tratta però dell'unico caso: sono 8 infatti i premi non ritirati tra quelli assegnati da Sisal nel concorso organizzato a Pasqua "100x100" che il l 20 aprile scorso ha assegnato 100 premi da 100mila euro.Il sindaco, come riporta Il resto del carlio, aveva proposto che i soldi non ritirati in queste vincite fossero investiti nel territorio di riferimento, proposta discussa con Jacopo Morrone, sottosegretario del ministero della Giustizia, che si è detto interessato alla richiesta.