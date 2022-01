Superenalotto, estrazione di oggi lunedì 10 gennaio 2021: i numeri vincenti

Seguite su Leggo.it la diretta dell'estrazione di oggi lunedì 10 gennaio 2021 del Superenalotto. Ecco i numeri vincenti della serata 66-30-58-25-03-84 JOLLY 72 SUPERSTAR 55 . Quella di stasera è stata un'estrazione eccezionale, perché capitata di lunedì, giorno di riposo per la lotteria, in seguito ai rinvii dovuti alle festività natalizie, di Capodanno e quella dell'Epifania. Così stasera ecco il Superenalotto in versione solitaria, cioè senza Lotto e 10eLotto. Tutte e tre le lotteria ritorneranno insieme domani sera, come ogni martedì, giorno tradizionale di estrazione con il giovedì e il sabato. Ricordiamo che per la sestina di stasera, il jakpot è arrivato alla cifra di 137 milioni e 500 mila euro.

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO DI OGGI LUNEDÌ 10 GENNAIO 2022

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il “6” milionario, indovinato l'ultima volta lo scorso 22 maggio, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera martedì 21 dicembre 2021 è a quasi 130 milioni. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2020 e del 2021.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE

66-30-58-25-03-84

JOLLY 72

SUPERSTAR 55

LE QUOTE

Montepremi del concorso €3.164.774,40

Jackpot 6 concorso precedente €136.772.695,16

Montepremi totale €139.937.469,56

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 1 € 132.920,52

punti 4 440 € 323,65

punti 3 16.074 € 25,79

punti 2 245.218 € 5,16