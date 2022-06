Superbonus, il piano salva-lavori: proroga di un anno per la cessione dei crediti

Governo e Parlamento sono alla ricerca di una (difficile) soluzione per riattivare il Superbonus e salvare le 30 mila aziende che secondo la Cna rischiano il fallimento. Nel decreto aiuti, che la prossima settimana entrerà nel vivo della discussione alla Camera, potrebbe essere approvata una norma per consentire alle imprese di “conservare” i crediti nei propri cassetti fiscali in attesa di trovare un compratore. Per capire perché questa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati