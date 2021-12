Tampone obbligatorio per feste, cinema, teatri, discoteche e stadio. E il Super Green pass sarà esteso a tutti i lavoratori

Tampone per tutti e dappertutto. Tampone obbligatorio. Tampone su cui il governo sta per intervenire per potenziarne l’uso, estenderlo, renderlo necessario. E insomma, per partecipare ai grandi eventi o andare nei luoghi affollati, anche chi è vaccinato dovrà avere un tampone negativo. È la misura che il governo dovrebbe approvare giovedì per evitare un’impennata di contagi durante le festività di Natale.

E’ probabile che le nuove norme non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati