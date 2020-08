Studente cade dal settimo piano a Roma: è gravissimo

Un volo di quasi trenta metri. Uno studente è stato soccorso stamattina in gravissime condizioni nel cortile condominiale di un palazzo in via Scandriglia, zona viale Libia, a Roma. Sul posto i carabinieri della stazione viale Libia e della compagnia Parioli.

A quanto ricostruito il 27enne italiano, studente fuori sede, è precipitato dalla finestra della cucina dell'appartamento in cui viveva, al settimo piano del palazzo. È stato portato in ospedale in gravissime condizioni. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non si esclude nessuna pista. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo.

