Piazza della Loggia, Mattarella: «Barbaro atto di terrorismo, dopo ci fu risposta determinata contro atti eversivi»

«La strage di Brescia seguì numerosi gravi episodi: pestaggi, intimidazioni, attentati neofascisti». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Brescia in occasione della commemorazione della strage di piazza della Loggia 50 anni fa. Il presidente ha ricordato «la risposta della società civile bresciana contro questa serie di inaccettabili minacce e violenze» in piazza il 28 maggio. E ha aggiunto: «fu, allora, che il terrorismo nero decise di alzare il livello di azione criminale. L'intento degli attentatori era chiaro: punire e terrorizzare chi manifestava contro il neofascismo e in favore della democrazia». Quella fu un «barbaro atto di terrorismo»

«Superato lo sconvolgimento iniziale, la risposta di Brescia all'intimidazione stragista fu netta, compatta, determinata; e rappresentò un esempio per tutto il Paese, attraversato in quegli anni da grandi speranze e idealità, ma anche da ciò che vi si opponeva: spinte eversive, tensioni violente e strategie destabilizzanti, talvolta con la complicità occulta e ignobile di uomini che violavano i doveri di fedeltà alla Repubblica».

L'ODIO

«Al di là delle doverose rievocazioni, il modo per ricordare degnamente» i martiri "è quello di respingere e isolare i predicatori d'odio, gli operatori di mistificazione, i seminatori di discordia.

«Pur nei suoi contorni incerti e frammentati si intravede, nel mondo, il disegno di minare i valori di libertà e democrazia che rappresentano l'unica base solida della pace e della convivenza internazionale, alimentando tensioni, esasperando i conflitti, cercando di alimentare, attraverso la diffusione di notizie false e allarmanti, la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche: è un tentativo che, oggi, come allora, va respinto. Con fermezza, con coraggio e con fiducia nella forza della democrazia e del diritto», ha detto ancora Mattarella.