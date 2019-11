Terrore in stazione a Roma: donna spinge passeggera sui binari all'arrivo del treno

Una donna ne ha spinto un'altra sui binari all'arrivo di un treno stamattina verso le 9 alla stazione Trastevere di Roma: la 40enne è gravissima. Lo polizia ferroviaria, dopo aver visto i filmati delle telecamere di sicurezza, ha arrestato per tentato omicidio la colpevole, un immigrata bulgara con problemi mentali che non ha alcun rapporto con la vittima, di nazionalità peruviana.

La donna, trasportata in ospedale in codice rosso, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l'asportazione di un rene e della milza mentre la bulgara è piantonata in un ospedale psichiatrico.

Una pendolare ha poi riferito, anche postando la sua testimonianza su Facebook: «È accaduto al binario 4 dove era in arrivo un Leonardo Express diretto all'aeroporto, all'improvviso si sono sentite le grida di disperazione di una donna che si trova sui binari, mentre un'altra sbraitava sulla banchina. Per fortuna due passeggeri sono riusciti a issare la donna dai binari qualche secondo prima dell'arrivo dei treni».

Era peruviana anche la donna gettata sui binari della stazione Eur-Fermi della metro B a Roma da Igor Trotta il 26 gennaio dello scorso anno e che, per quella aggressione senza motivo, perse una mano.

