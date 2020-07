Stato di emergenza, mascherine e distanziamento fino al 31 luglio. Poi proroga fino a Capodanno

Stato d'emergenza, Dpcm e proroga dello stato d'emergenza da parte del governo Conte: ecco la road map dell'esecutivo alle prese con il coronavirus. Martedì in Senato il ministro della Salute Roberto Speranza illustrerà il nuovo decreto della presidenza del Consiglio (Dpcm) che durerà fino al 31 luglio. Si tratta dunque di estendere le norme della fase 3, entrate in vigore lo scorso 15 giugno e scadono appunto il 14 luglio.

Conte in Olanda, il sovranista Wilders lo contesta: «Non un centesimo all'Italia»

Uso delle mascherine obbligatorio

Tra queste le più importanti sono: i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono rimanere a casa, devono essere rispettati i protocolli che prevedono il distanziamento nei locali pubblici e la sanificazione, l'uso delleobbligatorio sui mezzi pubblici. Speranza illustrerà dunque il Dpcm e poi ci sarà un voto del Senato - una risoluzione - su questo provvedimento. Che, lo ripetiamo, scade il 31 luglio. La risoluzione sarà di maggioranza, quindi di M5S-Pd-Iv-Leu.

Stato di emergenza, Casellati: «Martedì voto di fiducia». Zingaretti: «Pd sta con il Governo»

Stato di emergenza, cosa comporta

Poi, entro la fine del mese, il consiglio dei ministri provvederà a prolungare con una delibera lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre del 2020 (come anticipato dal Messaggero: leggi qui). E sarà proprio Conte a illustrare questa iniziativa alle Camere. A cui seguirà un altro voto, un'altra risoluzione. Sempre di maggioranza a cui, c'è da scommetterci, sarà contrapposta anche una dell'opposizione. Nel Dpcm che illustrerà ci sarà un nodo da sciogliere: dalle discoteche che sono chiusi fino al 14 luglio fino dalla quarentena per i voli provenienti dai 14 Paesi raccomandati dalla commissione europea e poi lo stop ai voli diretti a rischio per problemi epidemiologici 13 Paesi.

Covid, Ilaria Capua: «Il virus non ha le ali, la seconda ondata la facciamo noi»

Stato di emergenza, distanziamento e mascherine fino al 31 luglio. Poi la proroga fino a Capodanno



Conte: mai detto che decisione su stato di emergenza è presa

Ultimo aggiornamento: 12 Luglio, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA