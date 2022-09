Uragano Ian devasta la Florida: «Squalo nelle strade allagate di Fort Myers». Dai B movie Sharknado alla realtà

Dai "B movie" della saga Sharknado alla realtà. Nelle acque allagate della citta Fort Myers, fra le più devastate in Florida dal tornado Ian che ha già causato 17 morti, è stato ripreso un grosso pesce definito uno squalo, specie peraltro presente in forze nelle acque dell'Atlantico. Il filmato è ben presto diventato virale sui social media. In realtà non è detto che si tratti proprio di uno squalo anche se la taglia del pesce, in difficoltà in quelle acque basse e disorientato, è sicuramente notevole.

Il video è stato comunque rilanciato anche da Newsweek mentre altri filmati sullo stesso tema sono chiaramente fake che in parte si rifanno al filone catastrofico-surreale di una quindicina di anni fa che unisce la paura per gli squali a quella per i tornado, con pellicole ispirate anche da film giapponesi di grande successo. "Piovono squali" è anche diventato un modo di dire.