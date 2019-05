Squalo elefante si spiaggia in Tunisia, la popolazione locale lo affetta e lo mangia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine è finito in padella. E quella padella deve essere stata davvero enorme. Perché una bistecca di squalo elefante, non è qualcosa che capita tutti i giorni. La vicenda era iniziata ieri quando, lungo la spiaggia di Cap Négro, località di mare nel nord della Tunisia , era comparso un grosso esemplare di squalo elefante. Chiamato anche Cetorino, lo squalo, lungo oltre sette metri, aveva interessato immediatamente la popolazione locale che, in massa e incuriosita, era giunta sul posto. Cosi, dopo le consuete foto di rito, ci si era interrogati sul da farsi.Con il gigantesco pesce ormai morto, l'idea di mangiarlo aveva cominciato a prendere piede. E cosi è stato. Tempo poche ore, infatti, lunghi e affilatissimi coltelli avrebbero fatto la loro comparsa e cominciato a tagliare. Bistecche dicosi enormi, come illustrato dalle immagini pubblicate da Houtiyat, associazione tunisina che si occupa di studi e ricerca sui cetacei, che sarebbe risultato difficile anche trasportarle. Cosi, dopo qualche ora, tutto sarebbe finito e, di quel gigante, non sarebbero rimasti che pochi, macabri resti. Il Cetorino, o squalo elefante, è il pesce piu grande del mondo dopo l'enorme squalo balena. Innocuo per l'uomo, si nutre di plancton e piccoli pesci che inghiotte senza masticare. Può toccare i 10 metri di lunghezza. Nel Mediterraneo, è specie protetta.