Avvistano uno squalo bianco e ordinano ai bagnanti di uscire dall'acqua

La foto di Wayne Davis, a Newcomb Hollow, ricorda una scena de "Lo Squalo" di Steven Spielberg. In questa immagine, uno bianco di grosse dimensioni, è stato avvistato dai "baywatch" locali. Da agosto a ottobre, l'attività degli squali bianchi è particolarmente intensa a largo di Cape Cod (Stati Uniti) come ricorda l'Atlantic White Shark Conservancy.L'Atlantic White Shark Conservancy è un'associazione no-profit molto attiva per la protezione degli squali e la conservazione di una specie potenzialmente a rischio. Conservazione, ricerca, sicurezza pubblica: tutte iniziative nate per far comprendere meglio la vita di un animale così affascinante.